Не менее 18 человек погибли при падении автобуса в реку Падма в Бангладеш

Не менее 18 человек погибли после падения пассажирского автобуса в реку Падма в центральной части Бангладеш, сообщает газета The Daily Star.

По данным издания, автобус находился на понтоне и ожидал погрузки на паром, когда сорвался в воду. В салоне находились около 40 человек.

Часть пассажиров смогла спастись самостоятельно. По информации местных служб, 11 человек выбрались на берег.

Спасательная операция продолжалась несколько часов. Автобус подняли со дна реки примерно через шесть часов после происшествия.

Внутри обнаружили тела 18 погибших. Несколько человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.