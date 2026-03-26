Мошенники перешли к массовому применению ботов

Злоумышленники стали массово использовать ботов в мошеннических атаках. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев. Он подчеркнул, что мошенники пытаются создавать целые бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют банковские приложения, ища ошибки логики.

Аферисты приобретают тысячи симок, вставляют их в специальные боксы, после чего телефоны начинают полностью имитировать действия клиента - заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты. Зуев отметил, что банки противостоят бот‑атакам, в том числе с помощью систем вроде Preventive Proxy от отечественного разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

Они, используя алгоритмы машинного обучения, анализирует поведение пользователей и отличают автоматизированные запросы ботов от действий реальных людей, создают уникальный "цифровой отпечаток" устройства, позволяя допускать только доверенные девайсы и отсекать "чужие" устройства злоумышленников.

16 марта руководитель проектов компании "Интеллектуальная аналитика" Тимофей Воронин сообщил, что одной из самых распространенных схем мошенников является SMS-бомбинг.