SHOT: в Выборге вторую ночь подряд слышны взрывы на фоне атаки ВСУ на Ленобласть

В Выборге вторую ночь подряд слышны взрывы, над Ленобластью работают силы ПВО, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Местные жители рассказали, что взрывы над городом начались около 1:30. Горожане насчитали 10–12 хлопков. В ночь на 26 марта в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена опасность атаки беспилотников. Власти предупредили жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. В итоге средства ПВО уничтожили над Киришским районом 21 дрон. В промзоне Ленобласти были зафиксированы повреждения. В 3:53 воздушная опасность в регионе была отменена. На этом фоне в Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов. Меры были введены в 1:11 и действовали чуть больше полутора часов. Вылет примерно 30 рейсов из воздушной гавани был задержан или отменен.

