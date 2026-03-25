Пьяный мужчина забил неизвестную женщину в ходе ссоры в Петербурге

В Петербурге мужчину обвинили в том, что он забил неизвестную женщину во время ссоры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 22 марта в квартире дома N20 на Шлиссельбургском проспекте. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с неизвестной женщиной 25–30 лет и в ходе конфликта избил ее руками и ногами в область головы и груди. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и не выжила.

Подозреваемого задержали 23 марта, в тот же день ему предъявили обвинение. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Суд отправил его под стражу до 23 мая.