СК: все 30 членов экипажа атакованного газовоза «Арктик Метагаз» спасены
Все 30 членов экипажа атакованного в Средиземном море газовоза «Арктик Метагаз» являются российскими гражданами, они спасены.
Об этом сообщили в СК России.
«На борту судна в момент атаки находились 30 членов экипажа, которые являются российскими гражданами. Все пострадавшие спасены и доставлены на территорию России», — заявили в ведомстве.
По данным СК, пострадавшие в результате атаки второй помощник капитана и матрос в настоящее время проходят лечение.
Следствие признало потерпевшими всех членов экипажа, а также представителей организаций — собственников груза и судна.
3 марта в Средиземном море с побережья Ливии украинскими безэкипажными катерами был атакован российский газовоз «Арктик Метагаз».
Морская коллегия России призвала агрессора возместить ущерб от атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.