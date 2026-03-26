СК: все 30 членов экипажа атакованного газовоза «Арктик Метагаз» спасены

Все 30 членов экипажа атакованного в Средиземном море газовоза «Арктик Метагаз» являются российскими гражданами, они спасены.

Об этом сообщили в СК России.

«На борту судна в момент атаки находились 30 членов экипажа, которые являются российскими гражданами. Все пострадавшие спасены и доставлены на территорию России», — заявили в ведомстве.

По данным СК, пострадавшие в результате атаки второй помощник капитана и матрос в настоящее время проходят лечение.

Следствие признало потерпевшими всех членов экипажа, а также представителей организаций — собственников груза и судна.

3 марта в Средиземном море с побережья Ливии украинскими безэкипажными катерами был атакован российский газовоз «Арктик Метагаз».

Морская коллегия России призвала агрессора возместить ущерб от атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.