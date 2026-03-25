Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка рассказала о ЧП

Пострадавшая при взрыве в многоэтажном доме восьмиклассница Маша рассказала о том, как произошло ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Маши, она плохо помнит момент происшествия. Она рассказала, что находилась в комнате с сестрами, когда в доме произошел взрыв. Как она очутилась в скорой, Маша тоже не помнит — она думает, что ее вывела одна из сестер.

«Помню только, как я уже в скорой была. Мы с девочками были вчетвером в одной комнате, кто-то из них меня вывел, видимо, я вообще этого не помню. В другой комнате мама спала, брат в другой. Все в отдельной», — рассказала она.

Маша также добавила, что сейчас чувствует себя лучше.

Появились новые сведения о пострадавших при взрыве в Севастополе

Напомним, что взрыв в многоквартирном доме в Севастополе произошел 24 марта. В результате погибла 50-летняя женщина, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. Еще 12 человек пострадали. Кроме того, в результате взрыва начался сильный пожар, обрушились стены и внутренние перекрытия.