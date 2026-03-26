Собянин: пострадавшему при атаке БПЛА оказывают всю необходимую помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшему при атаке БПЛА на село Клёново в Новой Москве оказывается вся необходимая помощь.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь», — говорится в публикации.

Ранее поступила информация, что обломки БПЛА упали в районе села Клёново в Новой Москве, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек.