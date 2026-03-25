«Это было бесполезно»: друг Усольцевых выдвинул новую версию пропажи семьи

Валентин Дегтерев, близкий друг пропавшей в Красноярском крае полгода назад семьи Усольцевых, озвучил версию о том, что супруги с ребенком могли стать жертвами нападения медведицы.

Он предположил, что трагедия произошла в момент, когда путешественники попыталась сократить путь через курумник.

По словам мужчины, никакой мистики в этом деле нет, а все обстоятельства выглядят «абсолютно прозрачными». Он сослался на свидетельства очевидцев, которые незадолго до исчезновения Усольцевых видели медведицу с четырьмя детенышами вблизи туристической базы.

— Усольцевы шли через курумник, решили срезать. Собаку-корги, видимо, на руках несли, девочку тоже несли. Напоролись на медведицу. Убегать от нее было бесполезно, — сказала Дегтерев.

Друг семьи Усольцевых в качестве одного из доказательств своей правоты упомянул видеозапись, сделанную спасателями МЧС во время поисковой операции. Он заявил, что на кадрах можно заметить дерево, поврежденное когтями крупного зверя.

— В случае если версия подтвердится, за гибель людей должны ответить охотоведы и владельцы турбазы, — передает слова Дегтерева RT.

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых ищут уже полгода. «Вечерняя Москва» узнала, как продвигается расследование.