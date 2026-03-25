Два человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке на юге Москвы

Газовый баллон взорвался на строительном объекте на улице Борисовские пруды на юге столицы. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

— Газовый баллон взорвался на стройке ЖК на улице Борисовские Пруды. В результате пострадали два человека, — говорится в публикации.

С людьми, получившими травмы, работают врачи. На момент публикации материала нет информации о состоянии их здоровья.

Ранее газовый баллон взорвался на стройке в Новосущевском переулке в Москве. Травмы получили два человека. Одного из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.