Самолет A-320 аварийно сел в Шереметьево

В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, выполняющий рейс из Челябинска в Баку. Причиной экстренного приземления стала неисправность левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Борт A-320 из Челябинска штатно приземлился в "Шереметьево". Предварительная причина аварийной посадки - помпаж левого двигателя", - отметил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что самолет запросил посадку в столичном аэропорту и кружит, чтобы приземлиться.

На днях командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения лайнера с птицей после взлета. В целях соблюдения максимально допустимого посадочного веса самолет вырабатывал топливо, оставаясь в зоне ожидания, а затем штатно выполнил посадку, отмечал авиаперевозчик.