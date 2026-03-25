Самолет приготовился к аварийной посадке в аэропорту Москвы

Самолет Airbus приготовился к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что предварительная причина инцидента — помпаж одного из двигателей. По данным источника, лайнер должен приземлиться в ближайшие минуты.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск, совершил аварийную посадку в Пулково из-за технической поломки. У борта оказалось неисправно шасси.