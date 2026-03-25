Суд рассмотрит дело о проведении азартных игр в Подмосковье

Перед судом предстанут москвич и двое жителей Подмосковья, которые установили на компьютерах программное обеспечение для проведения азартных игр в филиалах букмекерской конторы в Химках и Сергиевом Посаде.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Двое мужчин и женщина занимались незаконной деятельностью с 2021 года. За это время они получили нелегальный доход в крупном размере. Следователи изъяли игровые аппараты, провели допросы и экспертизы.

Ранее эти же подозреваемые разместили в нежилом помещении в Коломне компьютеры с программным обеспечением, схожим с установленным на игровых автоматах. В итоге злоумышленников задержали и завели уголовное дело. В феврале их арестовали.