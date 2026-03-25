"Старовойт брал миллионы": Смирнов рассказал об откатах на укреплениях
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в ходе судебного заседания по делу о взяточничестве озвучил обвинения в адрес бывшего главы региона Романа Старовойта. По словам свидетеля, экс-губернатор мог получить около 100 миллионов рублей в качестве «откатов» за реализацию контрактов на строительство оборонительных сооружений.
Напомним, что Смирнов был заместителем Старовойта, а в мае 2024 года возглавил регион.
Сам Смирнов, выступая в суде, также признался в получении взяток за покровительство подрядчикам, занимавшимся строительными работами. Он подробно описал механизм передачи незаконных вознаграждений, в которых фигурировали как экс-замгубернатора Алексей Дедов, так и посредник Дмитрий Шубин.
Уголовное дело в отношении Алексея Дедова и Дмитрия Шубина рассматривается в суде с 11 марта. По версии следствия, группа чиновников на протяжении почти года систематически получала взятки от коммерческих организаций за заключение муниципальных контрактов. Фигурантам вменяют получение взяток в особо крупном размере и посредничество в их передаче.