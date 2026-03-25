"Старовойт брал миллионы": Смирнов рассказал об откатах на укреплениях

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в ходе судебного заседания по делу о взяточничестве озвучил обвинения в адрес бывшего главы региона Романа Старовойта. По словам свидетеля, экс-губернатор мог получить около 100 миллионов рублей в качестве «откатов» за реализацию контрактов на строительство оборонительных сооружений.

Напомним, что Смирнов был заместителем Старовойта, а в мае 2024 года возглавил регион.

«Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года Старовойт получил откаты со сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей», — заявил Смирнов в Ленинском суде Курска, передает РИА Новости.

Сам Смирнов, выступая в суде, также признался в получении взяток за покровительство подрядчикам, занимавшимся строительными работами. Он подробно описал механизм передачи незаконных вознаграждений, в которых фигурировали как экс-замгубернатора Алексей Дедов, так и посредник Дмитрий Шубин.

«Находясь в Курске, ко мне обратился Шубин по поводу получения каких-то работ на объектах строительства. Всего получено порядка 12 миллионов рублей — суммарно я и Дедов», — пояснил свидетель, добавив, что часть средств, полученных от подрядчика, он оставлял себе.

Уголовное дело в отношении Алексея Дедова и Дмитрия Шубина рассматривается в суде с 11 марта. По версии следствия, группа чиновников на протяжении почти года систематически получала взятки от коммерческих организаций за заключение муниципальных контрактов. Фигурантам вменяют получение взяток в особо крупном размере и посредничество в их передаче.