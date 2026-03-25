У мужчины, напавшего на бывшую девушку в Москве, были проблемы с психикой

Мужчина по имени Юрий, напавший с ножом на бывшую девушку в квартире дома на Ходынском бульваре в Москве, имел проблемы с психикой.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в Telegram-канале Mash.

— У порезавшего свою бывшую девушку Юрия М. были проблемы с психикой. <...> По словам его отчима, у Юрия в роду была шизофрения по мужской линии. У самого мужчины диагностированного заболевания не было, но родные предлагали ему проконсультироваться с врачом, — говорится в публикации.

Он якобы хотел совершить суицид, но его отговорили от безрассудного поступка. Кроме того, по неподтвержденным данным, мужчина имел срок — в 2023 году ему назначили условное наказание за обман клиентов на 325 тысяч рублей.

Юрий напал на бывшую девушку с ножом утром 25 марта. Москвичка выжила, ее госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Позднее стало известно, что мужчина оставил предсмертную записку. Подозреваемый попал в ДТП в Подмосковье. Он вылетел на встречку на машине и попал под фуру. Мужчина погиб.