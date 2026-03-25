В Таиланде нашли тело пропавшей в декабре помощницы юриста из Уфы

Тело пропавшей 35-летней россиянки после долгих поисков нашли в братской могиле в Бангкоке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в августе прошлого года Вероника по просьбе работодателя, юриста из Уфы Ильдара М., переехала в Таиланд, с тем, чтобы работать в юридической конторе.

В период с августа по декабрь молодая женщина постоянно была на связи. Перед Новым годом она пожаловалась родным на финансовые сложности и попросила перевести ей 300 тыс. рублей. После получения перевода она пропала.

Семья начала активные поиски, обратилась в полицию. Родственники юриста заявили, что Ильдара посадили в тайскую тюрьму, а судьба Вероники оказалась более печальной — она умерла по неизвестной причине.

Близкие пропавшей женщины смогли в итоге выяснить, что ее тело 27 декабря было обнаружено в апартаментах, отправлено в полицейский госпиталь, затем — в бюро судебно-медицинской экспертизы, и после — захоронено в братской могиле.

Местные волонтеры предложили родным Вероники обратиться в местное похоронное бюро с тем, чтобы провести эксгумацию, и, в дальнейшем, организовать перевоз останков в Уфу.

Россиянка уехала в Таиланд в поисках работы и пропала

Ранее сообщалось, что в Таиланде за последние месяцы пропали несколько молодых россиян. В частности, таинственно исчезли IT-специалист из Уфы, криптоинвестор из Санкт-Петербурга, учитель местной школы.