Жительница Подмосковья взяла кредит и отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей

Мошенники запугали 25-летнюю жительницу Химок и заставили ее расстаться со своими деньгами. Девушка даже взяла кредит, чтобы избежать мнимой уголовной ответственности. Сумма ущерба превысила 1,7 миллиона рублей.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Девушка в течение нескольких дней передавала свои, а также взятые в кредит денежные средства. После выполнения инструкций злоумышленников пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Аферисты убедили девушку, что ей грозит колония, так как от ее имени якобы оформлена доверенность, по которой человек, признанный экстремистом в РФ, может распоряжаться ее деньгами. Силовики задержали курьера мошенников. На злоумышленников работала 22-летняя жительница Электростали. В ее отношении завели уголовное дело. Девушку отпустили под подписку о невыезде.

Ранее аферисты, используя подобную схему, обманули жителя Лобни на 945 тысяч рублей. Он перечислил свои сбережения на карту дропера, которого впоследствии задержали. В отношении молодого человека завели уголовное дело.