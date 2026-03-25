Силовики провели обыски в офисе компании «Медиком» в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошли следственные действия в офисе компании «Медиком». Обыски проводились с утра до обеда в доме 43 по улице Полевая Сабировская, пишет 78.Ru.

Предварительно, мероприятия связаны с сотрудничеством «Медикома» и Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. Н. Гранова. Так, сотрудников силовых структур заинтересовала деятельность бывшего первого заместителя директора центра Андрея Клекоцкого.

Отмечается, что компания «Медиком» работает на российском рынке более 20 лет. Она является крупным федеральным поставщиком медицинского оборудования и расходных материалов для госпиталей. Руководителем и учредителем является Дмитрий Миногин. Прибыль организации за 2023 год составила 143 млн руб.

