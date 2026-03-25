Троих человек будут судить за организацию казино в Сергиевом Посаде и Химках

В Московской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в отношении трех предполагаемых участников преступной группы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

«По версии следствия, с августа 2021 года по ноябрь 2024 года фигуранты организовали проведение незаконных азартных игр в нежилых помещениях, расположенных на Вокзальной площади в городе Сергиевом Посаде и на Юбилейном проспекте в городе Химки. Участники преступной группы обеспечивали игрокам непосредственный доступ к игровому оборудованию, информировали их о правилах, условиях азартной игры и выплате выигрыша, принимали денежные средства в виде ставок и зачисляли их на специальные счета», – сказали в ведомстве.

Уточняется, что криминальный доход составил не менее 345 тыс. руб. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность фигурантов и изъяли игровое оборудование. Трое фигурантов обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.