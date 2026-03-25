Сценарист «Счастливы вместе» пойдет под суд за убийство участника "Дома-2"

Жителю Москвы, устроившему кровавую расправу над приятелем во время застолья, предстоит предстать перед судом. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту убийства, шокировавшего своей жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

© Московский Комсомолец

Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в одной из квартир жилого дома на Щелковском шоссе. Двое мужчин — 53-летний хозяин и его 33-летний знакомый — распивали спиртные напитки. То, что начиналось как обычное застолье, закончилось смертельной поножовщиной после внезапно вспыхнувшей ссоры.

По данным следствия, обвиняемый набросился на оппонента с кухонным ножом. Удары пришлись в шею, грудь, живот, спину и руки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В пресс-службе столичного главка СК РФ ранее уточняли чудовищные детали произошедшего. По предварительным данным, разгоряченный алкоголем мужчина нанес знакомому не менее 50 колото-резаных ранений.

«Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летнего жителя столицы. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)... Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Фигурант дела на время следствия был заключен под стражу, где и дождется начала процесса.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемым по этому делу является сценарист проекта «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, потерпевшим является участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин.