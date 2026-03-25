В Ульяновске продолжаются поиски двух подростков, пропавших на волжском льду

В Ульяновске продолжаются поиски двух мальчиков 2011 года рождения, исчезнувших в ночь на 23 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Подростки, как сообщила спасателям и правоохрнителям мать одного из них, отправились пешком через Волгу, двигаясь от микрорайона Нижняя Терраса на левом берегу к Ленинскому району на правом. Спасатели и следственные органы сосредоточили свои усилия на участке реки, где в последний раз фиксировался сигнал телефона пропавших. Геолокация указывает на их возможное исчезновение под водой почти у противоположного берега. Ширина реки в этом месте превышает 3 километра.

Как уточняет KP.Ru, спасатели и водолазы с тяжелым оборудованием исследуют акваторию в районе речного порта, где глубина достигает 17-30 метров. Основные трудности создают рыхлый лед и значительная глубина.

Детальное восстановление событий вечера 22 марта показало, что подростки, похожие на пропавших, находились на автобусной остановке "улица Заречная" с 20:00 до 21:00, местного времени (19:00-20:00 мск), но по неизвестной причине не воспользовались общественным транспортом. Вместо этого они направились к Волге, где их зафиксировала камера на дамбе в 21:08. Далее их следы на снегу отслеживались квадрокоптером до точки примерно в 300 метрах от правого берега, где они исчезли из-за промоин.

Несмотря на то, что мать одного из мальчиков просила их дождаться, подростки, по всей видимости, приняли решение идти по льду, что стало шоком для их родителей.