Выяснились новые детали по делу о гибели четырех человек при пожаре в центре Москвы

Арестованный за причинением смерти по неосторожности ветеран российского цирка Евгений Чернов и раньше устраивал ЧП в своей квартире. Напомним, в ночь на понедельник неосторожное обращение известного клоуна с сигаретой при курении привело к пожару в доме по Николоямской улице. В огне погибли четверо соседей Чернова.

Как стало известно «МК», предыдущие случаи не заканчивались пожарами по чистой случайности. 78-летний пенсионер не раз засыпал с сигаретой, ронял его на себя и просыпался от нестерпимой боли — получал легкие ожоги. Но каждый раз он успевал затушить пепел до возникновения открытого огня.

Друзья мужчины рассказали, что он курил с 16 лет, мог употребить до 15 сигарет в день. Курил Чернов и во время употребления спиртных напитков. Сам он отрицал проблемы с алкоголем — говорил, что выпивает максимум бутылку коньяка в месяц. При этом в ночь на 23 марта, по словам самого пенсионера, он не выпивал.

Напомним, изначально пожар возник из-за того, что от упавшего пепла от сигареты под пенсионером загорелось кресло. Он проснулся, перепугался и выбежал на улицу. Телефон Чернов оставил в квартире, поэтому не смог вызвать экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности четверым соседям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.