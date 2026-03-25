Сын погибшей при взрыве в Севастополе прокомментировал случившееся

Сын погибшей при взрыве в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе Ольги Родиковой заявил, что произошедшее стало для семьи потрясением.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я понятия не имею, что там случилось. Идет следствие. Для меня самого это стало шоком», – заявил в беседе с агентством Иван Родиков.

По его словам, прощание с Ольгой Родиковой состоится в пятницу. Сам он живет с семьей по другому адресу, при этом его 20-летний брат после взрыва до сих пор числится пропавшим без вести.

Четыре дочери погибшей в возрасте от 12 до 23 лет получили травмы разной степени тяжести и находятся в больницах.

Взрыв произошел на первом этаже дома № 14. В результате происшествия погибли два человека. По данным главы Гагаринского муниципального округа Екатерины Фалиной, ударной волной были затронуты не менее семи жилых домов, также повреждения получили около 15 припаркованных автомобилей.

Губернатор Михаил Развожаев ввел режим ЧС регионального уровня. Следственный комитет добавил к уголовному делу статью о незаконном хранении взрывчатки.