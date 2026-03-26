Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара пострадала женщина. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. В больнице пострадавшей оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки также был поврежден автомобиль.

22 марта стало известно, что Росгвардия ликвидировала дрон, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга 25 марта сообщила, что жертвами украинской армии за прошедшую неделю стали 133 человека, в их числе — 10 детей.