Не имевшая лицензию женщина непредумышленно убила модель

Суд присяжных округа Сан-Матео признал Вивиан Александру Гомес виновной в непредумышленном убийстве Кристины Аштен Гуркани, известной как двойник Ким Кардашьян. Женщина, не имевшая медицинской лицензии, сделала нелегальные инъекции силикона модели, после чего у той остановилось сердце.

Трагедия разыгралась в апреле 2023 года в номере отеля, где Гомес, не имевшая лицензии на проведение медицинских процедур, делала нелегальные инъекции силикона для увеличения ягодиц. После нескольких уколов у модели начались осложнения — у нее остановилось сердце. Гуркани скончалась на следующий день в больнице от дыхательной недостаточности и тромбоэмболии легочной артерии.

Полиция задержала Гомес спустя всего несколько часов в аэропорту Форт-Лодердейла, откуда она была экстрадирована обратно в Калифорнию (США). До суда косметолог оставалась на свободе, но теперь, после обвинительного вердикта, она будет находиться под стражей до вынесения приговора, назначенного на 5 мая. Ей грозит до семи лет тюремного заключения.

Семья Гуркани рассказывала о роковом телефонном звонке, который «мгновенно разрушил наш мир»: «Мы услышали отчаянные крики и истерические рыдания — кто-то из родных сообщил, что Эштен умирает». В созданном благотворительном фонде близкие описали погибшую как «заботливую и любящую, свободную душу, которая всегда находила время, чтобы вызвать улыбку на лице любого, с кем ее пути пересекались».