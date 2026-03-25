$80.9693.92

Туристка упала с балкона отеля в Таиланде и сломала позвоночник в 24 местах

Lenta.ru

Британская туристка упала с балкона отеля на тайском курорте Паттайя и сломала позвоночник в 24 местах. Подробностями истории поделился таблоид The Irish Sun.

© Лента.Ru

Уточняется, что после несчастного случая, который произошел 15 марта, Бет Клуг из города Гримсби перестала чувствовать руки. Сейчас девушка борется за жизнь.

Охранник отеля услышал громкий звук и обнаружил упавшую в кусты рядом со стеной 22-этажного здания британку, которая кричала от боли. Он немедленно уведомил о произошедшем руководство, и на место вызвали службы экстренной помощи.

Пострадавшую срочно доставили ​​в больницу, а ее друзья отчаянно пытаются собрать средства на лечение и обратный рейс в Великобританию. Власти не сообщили, употребляла ли она алкоголь в течение ночи.

«Она вообще не может двигать руками. Они раздроблены. Так что давайте просто помолимся, чтобы она поскорее вернулась домой», — рассказала подруга туристки Ким Лайалл.

По данным издания, Клуг отправилась в Таиланд в начале марта. Перед поездкой она опубликовала селфи из аэропорта Великобритании с подписью: «Теперь начинается мое настоящее тайское приключение».

Ранее в этой же стране Азии российская туристка упала с балкона номера после ссоры с мужем. 53-летнюю женщину нашли лежащей лицом вниз в луже крови.