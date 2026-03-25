Мошенники выманили у 16-летней россиянки более 700 тыс. рублей «за цветы»

В Саратове аферисты выманили у 16-летней девушки 736 тысяч рублей, прислав ей сообщение о доставке цветов. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Школьнице пришло сообщение в мессенджере, для подтверждения доставки требовалось отправить код из смс. Девушка это сделала, после чего ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником портала «Госуслуги». Она заявила, что персональными данными девочки и её родителей завладели мошенники.

Далее разговор перевели на «следователя». Тот убедил несовершеннолетнюю срочно приехать к родителям в Саратов и оформить от имени матери займы, которые якобы «перекроют» уже взятые аферистами кредиты. Девушке также сказали, что теперь с ней будут работать «ночные специалисты», чьи указания нужно неукоснительно выполнять.

Школьница вернулась домой, через телефон матери оформила заявку на кредит, взяла паспорта, карты и телефоны, а ночью отправилась в банкомат. Через банкоматы она перевела на неизвестные счета 736 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.