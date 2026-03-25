Мужчина, ранивший бывшую девушку в Москве, оставил «предсмертную» записку

Мужчина, ранивший бывшую девушку ножом в квартире дома на Ходынском бульваре в Москве, оставил предсмертную записку.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— После совершения преступления мужчина оставил предсмертную записку с указанием, что якобы в его смерти следует винить потерпевшую, и скрылся с места происшествия, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Мужчина ранил бывшую девушку утром 25 марта. Соседи потерпевшей вызвали ей скорую помощь. Девушку доставили в больницу. Позднее СК возбудил уголовное дело.

По данным СМИ, фигурант сталкерил девушку больше года. Он узнал, что его возлюбленная проживает в ЖК «Лайнер», пришел к ней домой и, по неподтвержденным данным, 12 раз ударил ее ножом. После этого злоумышленник отправил ее фотографии близим и друзьям девушки.