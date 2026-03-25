СК возбудил дело на парня, пытавшегося убить бывшую девушку на севере Москвы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на бывшую девушку в квартире дома на Ходынском бульваре в столице.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — рассказали в канале ведомства в соцсети MAX.

По данным СК, парень напал на возлюбленную утром 25 марта. Он ранил ее ножом, после чего скрылся. Соседи девушки вызвали ей «скорую». Потерпевшую доставили в больницу.

По данным СМИ, парень, совершивший покушение на убийство, преследовал девушку больше года. Он разузнал, где она живет и пришел к ней с ножом. Ранив возлюбленную, он якобы разослал ее фото близким и друзьям.