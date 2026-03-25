Двух мужчин осудили за убийство прохожего в Москве в 2008 году

Басманный суд столицы вынес приговор Алексею Лаврентьеву и Александру Жданову, которые убили прохожего на улице Новая Дорога в Москве в ноябре 2008 года.

Об этом в среду, 25 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Жданова к 15 годам строгого режима, Лаврентьева — к 21 году и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, — рассказала Нефедова.

Мужчины избили прохожего до смерти. После этого они украли у него смартфон и кошелек. Молодой человек умер до приезда медиков.

