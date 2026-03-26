В Калининграде подросток получил ожоги, сжигая сухую траву

В Калининграде подросток выплеснул бензин из канистры на горящую траву и оказался в больнице. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калининградской области.

По информации ведомства, ребенок взял бензин из гаража и развел огонь. Пламя стремительно распространилось по следу горючего к емкости, на несовершеннолетнем загорелась одежда. Пострадавшего доставили в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы с травмами головы, ягодиц, нижних конечностей и правой руки.

До этого в Приморском крае мальчик попал в больницу с отравлением из-за выпитой "колы". Девятилетний ребенок выпил содержимое бутылки, в которой должна была быть кола. Однако внутри было средство для чистки труб. 11 дней пострадавший находился в реанимации, врачам удалось спасти его жизнь.