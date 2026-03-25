В Белгородской области при ударах ВСУ погибли два человека

Два жителя Белгородской области погибли в результате ударов ВСУ.

Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В результате целенаправленных ударов ВСУ два человека погибли, один получил ранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в хуторе Семейный Ракитянского округа мотоцикл был атакован FPV-дроном, 18-летний юноша скончался на месте, также в Грайвороне от удара дрона по автомобилю погибла женщина.

Ранее мирная жительница пострадала в Краснояружском округе Белгородской области при детонации дрона.