Житель Анапы с пистолетом пытался ограбить банк в центре Москвы

Мужчина, проживающий в Анапе, пришел в отделение банка на Люсиновской улице в столице, достал пистолет и попытался получить деньги. Сотрудница кредитной организации нажала на кнопку тревожной сигнализации, после чего мужчина скрылся.

Об этом в среду, 25 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Злоумышленник пришел в офис коммерческого банка, расположенный в Москве на Люсиновской улице. Он попросил работницу помочь в получении талона и затем вместе с ней проследовал в кассовый зал. Угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, напавший потребовал открыть дверь в хранилище, — рассказала Волк в канале в соцсети MAX.

После того как подозреваемый понял, что ему не удастся получить деньги, он заявил, что пошутил. Силовики задержали мужчину на следующий день после неудачной попытки ограбления. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее другой 23-летний мужчина попытался ограбить банк в Южнопортовом районе столицы. Сотрудница кредитной организации не испугалась и вызвала силовиков. Злоумышленник скрылся, но его оперативно задержали. По факту произошедшего завели уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет колонии.