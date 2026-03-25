Женщина обманула мужа-участника СВО, тайно оформив развод и похитив деньги

Приговор в отношении женщины, обманувшей бывшего мужа — участника Специальной военной операции — вынес Подольский городской суд.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции, женщина еще в 2022 году подала иск о расторжении брака с мужем. Она не стала сообщать ему об этом, указала фиктивный адрес регистрации и номер телефона, которым он не пользовался. Затем мужчина заключил контракт и отправился в зону СВО. Бывшая жена не стала сообщать ему о разводе, убедила в необходимости перевести деньги, полученные по контракту, на ее счет, а также купить ипотечную квартиру, которую аферистка оформила на дочь от первого брака. Затем коварная особа отказала бывшему мужу в проживании. Получив тяжелое ранение, он остался без жилья и денег — мошенница похитила в общей сложности 5,2 млн рублей.

Суд приговорил женщину к 2 годам колонии общего режима. Также с нее взыскана вся сумма ущерба.