СК: решается вопрос о возбуждении дела на парня, ударившего ножом девушку в Москве

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении парня, который ударил ножом возлюбленную в квартире дома на Ходынском бульваре в столице.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Молодой человек напал на женщину 25 марта. Она получила ножевые ранения. Пострадавшую доставили в больницу. После случившегося СК начал доследственную проверку.

В октябре прошлого года житель Ульяновска зарезал свою жену и двух малолетних детей. Сначала мужчина выставил все так, будто в квартиру ворвались налетчики. Позднее он признал вину.