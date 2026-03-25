В Астрахани при пожаре в жилом доме погибла женщина

В Астрахани тушат пожар в квартире девятиэтажного дома по улице Николая Островского дом № 113 корпус 2. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в результате погибла 50-тилетняя женщина, а в медучреждение была госпитализирована другая 63-летняя женщина.

Звонок о возгорании в службу спасения поступил около полудня. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. С места ЧП были эвакуированы жильцы соседних квартир.

Для ликвидации пожара наращиваются силы и средства. Сейчас на месте работают шесть единиц техники и 21 человек личного состава, которым на текущий момент удалось ликвидировать открытое горение.