Таможенники в Москве нашли 29 бутылок вина на 1,3 миллиона в багаже у мужчины

Россиянин не задекларировал 29 бутылок итальянского вина стоимостью 1,3 миллиона рублей и прилетел с ними на родину. В аэропорту Шереметьево его задержали сотрудники таможни.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ФТС России.

— Шереметьевские таможенники обнаружили 29 бутылок итальянского элитного алкоголя стоимостью 1,3 миллиона рублей в багаже россиянина, прилетевшего из Турции, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина вез с собой красные сухие вина «Avignonesi», «Cavalli», «Solare», «Masseto», «Solaia» и «Cepparello». Стоимость самой дорогой бутылки составляет 153 тысячи рублей. В отношении мужчины возбудили административное дело. Его оштрафовали на 650 тысяч рублей, а вино изъяли.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали ценителя итальянского и французского вина. Иностранец привез из Дубая пять бутылок алкоголя стоимостью три миллиона рублей. Мужчина не знал, что спиртное от трех литров нужно декларировать. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.