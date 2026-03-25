Парень напал с ножом на женщину в квартире в Москве

Парень напал на женщину в квартире дома на Ходынском бульваре в Москве и ранил возлюбленную ножом.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— 25 марта 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на Ходынском бульваре, в городе Москве обнаружена женщина с ножевыми ранениями, — рассказали в канале ведомства в соцсети MAX.

Она выжила. Пострадавшую доставили в больницу. Следователи начали доследственную проверку. Правоохранители устанавливают, как произошло покушение на убийство женщины.

