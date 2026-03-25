Школьник в футболке с надписью «Вендетта» напал с ножом на учителя

В Италии ученик напал с ножом на учительницу перед урокамии, сообщает Il Mattino.

Нападение на 57‑летнюю учительницу произошло 25 марта возле общеобразовательной школы в итальянском городе Трескоре‑Бальнеарио, провинция Бергамо.

В 7:45 утра, незадолго до начала занятий, школьник подошел к педагогу и несколько раз ударил женщину ножом в горло и живот, причинив тяжелые травмы. Помимо ножа у подростка обнаружили пистолет, заряженный холостыми патронами.

По предварительной версии, нападавшим оказался 13‑летний ученик восьмого класса, одетый в камуфляжные брюки и футболку с надписью «Вендетта».

После поступления вызова на место оперативно прибыли медики, оказали первую помощь и организовали срочную эвакуацию пострадавшей с помощью вертолета в больницу. Состояние раненой учительницы оценивается как тяжелое.

Нападавший задержан и сейчас находится под арестом. Следствие выясняет мотивы и обстоятельства произошедшего.