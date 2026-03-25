Молодой человек нанес ножевые ранения возлюбленной в Москве

Следствие устанавливает обстоятельства нападения с ножом на женщину на севере столицы. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«В среду, 25 марта, в квартире жилого дома на Ходынском бульваре обнаружена женщина с ножевыми ранениями. По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», – сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что потерпевшую госпитализировали. По предварительным данным, на женщину напал ее молодой человек.

Выясняются обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.