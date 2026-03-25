В Москве осудили посредника экс-сенатора Савельева, заказавшего убийство

Тверской суд столицы вынес приговор Юрию Нефедову, который выступал в роли посредника при поиске киллера для убийства бизнесмена Сергея Ионова. Расправу над предпринимателем, по версии следствия, заказал экс-сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев.

Об этом в среду, 25 марта, сообщил «МК».

— Дело Нефедова было выделено в отдельное производство. Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить Ионову один миллион рублей, но в эту сумму зачтут 30 тысяч, которые мужчина компенсировал ранее, — говорится в материале.

Фигуранты дела инсценировали убийство бизнесмена. Нефедов привлек к делу своего родственника Сергея Дюкова. Тот в свою очередь нашел киллера, которым должен был стать сотрудник ФСИН. В итоге их план сорвался.

Савельева задержали 2 августа 2024-го на выходе из зала заседаний Совета Федерации. Он хотел устранить своего бизнес-партнера, находившегося под арестом.