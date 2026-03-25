В Турции выдан ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест турецкой актрисы Ханде Эрчел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

© Соцсети

Эрчел обвиняют по делу о наркотиках. Помимо актрисы, ордера на арест выданы на имена еще 15 человек, 14 из них задержаны. На данный момент артистка находится за границей.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

В ноябре 2025-го Эрчел прилетела в Москву. В столице России знаменитость представила свой новый фильм — «Два мира, одно желание», а также отпраздновала свой 32-й день рождения.

На пресс-конференции по поводу выхода фильма «Два мира, одно желание» Эрчел призналась, что ей было приятно поработать со звездой «Великолепного века» Метином Акдюльгером.

Эрчел рассказала, что всегда мечтала поучаствовать в проекте с Акдюльгером. Она назвала коллегу мягким человеком, который играет от всего сердца. По словам артистки, во время съемок она обнаружила много общего с актером.