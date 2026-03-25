Суд рассмотрит дело женщины, угрожавшей водителю пистолетом на трассе М-2 «Крым»

Серпуховский городской суд разберется в уголовном деле о хулиганстве на трассе М-2 «Крым» — там женщина угрожала водителю пистолетом.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Уголовное дело направлено в Серпуховской городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел на 98-километре трассы осенью 2021 года. Женщина ехала в автомобиле, ее муж захотел объехать пробку по обочине, однако дорогу ему перегородил грузовик. Тогда его супруга подошла к фуре, достала пистолет и заявила, что выстрелит, если водитель не освободит дорогу для проезда. Спустя время автомобиль поровнялся с грузовиком, и женщина залила мужчину перцовкой. Водитель получил химический ожог глаз.

Другой дорожный конфликт, обернувшийся смертью, произошел в Мытищах. Один автомобилист не уступил дорогу другому. После этого между мужчинами началась драка, в ходе которой обвиняемый до смерти избил оппоннента. Злоумышленника задержали и позднее осудили его на семь лет.