Появились новые сведения о пострадавших при взрыве в Севастополе

После взрыва в многоквартирном доме в Севастополе в больницах остаются 10 человек.

Новые сведения о пострадавших появились в Telegram главы города Михаила Развожаева.

По данным губернатора, среди пострадавших — трое детей. «Всю необходимую медицинскую помощь им оказывают в полном объеме», — уточнил Развожаев.

В пунктах временного размещения также находится шесть жителей, среди них один ребенок. Остальные 214 человек решили разместиться у родственников.

В ликвидации последствий взрыва задействовали 209 человек и 60 единиц техники.

О взрыве в многоквартирном доме в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли. Ранее была раскрыта судьба пострадавших членов многодетной семьи: две сестры находятся в больнице, одна из них — в реанимации. А их брат по-прежнему числится в списке пропавших.