Разбившийся в Приамурье вертолет летал с поддельным номером
Регистрационный номер вертолета Robinson R-44, который разбился с тремя людьми на борту в феврале в Амурской области, оказался фальшивкой, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
По данному факту следователи открыли уголовное производство, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Установлено, что владелец машины нанес на хвостовую балку произвольный набор символов ради эксплуатации техники. Этот знак не числился ни за одним судном гражданской авиации.
Материалы проверки направили в следственные органы для принятия процессуального решения. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о подделке идентификационного номера транспортного средства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот разбившегося судна не имел права на управление этим вертолетом. На борту находились начальник следственного отдела и инспектор по делам несовершеннолетних.