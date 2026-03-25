Башкирского депутата осудили на десять лет по делу о мошенничестве

Советский районный суд Уфы приговорил депутата Госсобрания республики к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Как установил суд, депутат вместе со знакомым предложил женщине, в отношении которой велось уголовное преследование, помощь в решении вопроса. За 10 миллионов рублей он пообещал фиктивный контракт о прохождении военной службы, что позволило бы приостановить следствие и освободить её от ответственности.

Кроме того, парламентарий потребовал у знакомой 200 тысяч рублей в качестве взятки военному комиссару за выдачу военного билета. При этом реально передавать деньги он не намеревался.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идёт о депутате Алексее Локотченко, который в 2024 году участвовал в СВО. Вину он признал частично. Приговор ещё не вступил в силу.

Читайте также: «Бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя могут привлечь по новому делу»