В Петербурге мужчина устроил драку в салоне оптики

В Петербурге росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, который избил сотрудницу и посетителя салона оптики, пока стоял в очереди. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на проспекте Просвещения, нетрезвый мужчина, стоявший в очереди в салоне оптики, поссорился с 63-летней сотрудницей и ударил ее по лицу. За женщину заступился 55-летний посетитель, но дебошир ударил и его.

Персонал сообщил о драке в полицию. На место оперативно прибыл наряд Росгвардии. Правоохранители задержали хулигана и доставили в отдел полиции для разбирательства.

До этого охранник магазина в Ленобласти подрался с грузчиком и угрожал кассирам, пьяный мужчина устроил драку и начал угрожать кассирам, при этом утверждая, что в него якобы стреляли. Скорая забрала с места происшествия 37-летнего мужчину с пулевым ранением, а правоохранители задержали 35-летнего предпринимателя, который, по предварительным данным, несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента.