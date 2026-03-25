В Москве задержан администратор крупнейшей хакерской площадки

Сотрудники полиции задержали администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок, через которую на протяжении четырех лет торговали персональными данными. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на своем канале в Max.

По данным МВД, на платформе были опубликованы сотни миллионов учетных записей пользователей, корпоративные документы, реквизиты банковских счетов, логины и пароли. По словам Волк, более 147 тысяч пользователей форума могли незаконно покупать и продавать эти данные.

Отмечается, что в ходе обыска в жилище задержанного была изъята техника и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по частям 4 и 6 статьи 272.1 УК РФ (незаконное использование компьютерной информации, содержащей персональные данные).

Ранее российский хакер получил тюремный срок в США.