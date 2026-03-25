Экс-гендиректору новосибирского "мусорного" регоператора вынесли приговор

Суд в Новосибирске вынес приговор бывшему гендиректору регионального "мусорного" оператора, компании "Экология-Новосибирск". Лариса Анисимова признана виновной в причинении подрядным организациям имущественного ущерба в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре региона, суд установил, что с октября 2018 года по декабрь 2021 подсудимая заключала с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоры на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области. При этом принятые на себя обязательства по оплате услуг по вывозу ТКО компания "Экология-Новосибирск" не исполнила, причинив подрядным организациям ущерб в особо крупном размере.

Ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции региона уточняли, что ущерб, нанесенный гендиректором регоператора подрядчикам, оценивался в сумму порядка миллиарда рублей. При этом сама Лариса Анисимова в ходе процесса в полном объеме своей вины не признала. По решению служителей Фемиды, Ларисе Анисимовой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Кроме того, осужденная оштрафована на 60 тысяч рублей. В законную силу приговор суда пока не вступил.

ООО "Экология-Новосибирск" было зарегистрировано в 2012 году, региональным оператором по обращению с ТКО компания выступала с 2018 года. В феврале 2023 года в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области сообщили о лишении компании статуса регоператора. В марте 2023 года "Экология-Новосибирск" была признана несостоятельной, в ней началась процедура конкурсного производства: с заявлением о самобанкротстве ранее обратилась в арбитраж сама "Экология-Новосибирск".