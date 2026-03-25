Защита исполнителей теракта в «Крокусе» обжаловала приговор

Сторона защиты исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске обжаловала пожизненные сроки злоумышленникам.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 25 марта, сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

— Защита исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», которым суд назначил пожизненные сроки, обжаловала приговор, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на Айвар.

17 марта несколько других фигурантов дела подали апелляционные жалобы на решение суда. Кто именно из обвиняемых это сделал, не уточнялось.

Приговор по делу о теракте в «Крокусе» вынесли 12 марта. Исполнители преступления получили пожизненное. Суд назначил такое же наказание 11 сообщникам. Помимо этого, еще четверо фигурантов получили сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22,5 года. Они дожны выплатить штрафы на суммы от 800 тысяч до 2,7 миллиона рублей. Почему следствие до сих пор не завершено и кто из преступников находится на свободе — в материале «Вечерней Москвы».