Самолёт египетской авиакомпании Nesma Airlines, летевший из Хургады в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в Хельсинки из-за плана «Ковёр».

Российские туристы уже несколько часов остаются в Финляндии, пишет Telegram-канал RT.

Родственница одного из пассажиров сообщила RT, что самолёт должен был прилететь в Петербург ночью 25 марта, но после нескольких кругов в районе города улетел в Хельсинки.

По словам собеседницы, после приземления людей не выпускали из самолёта около четырёх часов. Когда пассажиры стали сильно возмущаться, их перевели в запасной терминал финского аэропорта.

«Это неотапливаемое помещение, всю ночь наши люди там просто замерзали. И только утром им дали пледы, немного холодной воды и сухпайки. Горячего питания за столько часов никто не дал, о гостинице речь не идёт, хотя вылет примерно назначен на 17:00», — рассказала она.

Источник в Росавиации подтвердил, что самолёт в качестве запасного аэропорта выбрал Хельсинки.

«Это иностранная авиакомпания, их в Финляндию пускают», — объяснил собеседник.

Он уточнил, что финская сторона не хочет обеспечить россиян нормальной едой.

В ночь на 25 марта в Пулково были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, на запасные аэродромы ушли 26 бортов.

Сейчас аэропорт возобновил работу.

Ночью в Ленинградской области средства ПВО сбили 56 беспилотников.